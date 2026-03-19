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Aguas de Oro - Capítulo 116: Paz descubre el gran secreto de Mariana

  • Por Mega

En este capítulo de Aguas de Orola familia Soto-Pereira es interceptada por la policía y, al igual que Braulio (Andrew Bargsted), es detenida por estafa.

Por otro lado, Carlos (Álvaro Rudolphy) toma sus pertenencias y le informa a Igor (Osvaldo Silva) que abandonará su hogar.

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La noticia deja desconcertado a la expareja de Victoria (Loreto Valenzuela), quien intenta convencer a su hijo de que permanezca en su casa.

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Paz descubre el gran secreto de Mariana

Además, Mariana (Paola Volpato) besa apasionadamente a Franklin (Francisco Ossa) tras enterarse de que se quedará en El Álamo.

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Para su mala fortuna, en ese mismo momento aparece Paz (Magdalena Müller), quien queda en shock al sorprender a su madre besando al doctor.

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