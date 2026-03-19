Aguas de Oro - Capítulo 116: Paz descubre el gran secreto de Mariana

19 mar. 2026 - 22:22 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, la familia Soto-Pereira es interceptada por la policía y, al igual que Braulio (Andrew Bargsted), es detenida por estafa.

Por otro lado, Carlos (Álvaro Rudolphy) toma sus pertenencias y le informa a Igor (Osvaldo Silva) que abandonará su hogar.

La noticia deja desconcertado a la expareja de Victoria (Loreto Valenzuela), quien intenta convencer a su hijo de que permanezca en su casa.

Aguas de Oro / Mega

Paz descubre el gran secreto de Mariana

Además, Mariana (Paola Volpato) besa apasionadamente a Franklin (Francisco Ossa) tras enterarse de que se quedará en El Álamo.

Para su mala fortuna, en ese mismo momento aparece Paz (Magdalena Müller), quien queda en shock al sorprender a su madre besando al doctor.