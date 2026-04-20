Aguas de Oro - Capítulo 132: Aurora escucha a Karla hablando con Carlos
En el capítulo 131 de Aguas de Oro, Mariana (Paola Volpato) le exige a Miguel (Nicolás Oyarzún) que deje de insistir con la idea de que Carlos (Álvaro Rudolphy) sigue con vida.
Por otro lado, se lleva a cabo la ceremonia en honor al exalcalde, instancia en la que Laura (Josefina Fiebelkorn) alcanza a ver a lo lejos a su padre.
La presencia de Carlos deja completamente desconcertada a la joven, quien termina descompensándose frente a todo su círculo cercano.
Aurora escucha a Karla hablando con Carlos
Además, Karla (Carolina Arregui) sostiene una llamada telefónica con Carlos, en la que le confiesa que aún no está segura de irse a vivir con él a otro país.
Parte de esta conversación es escuchada por Aurora (Claudia Pérez), quien no duda en enfrentar a su amiga y exigirle explicaciones.Ve el capítulo en
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