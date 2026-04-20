Aguas de Oro - Capítulo 132: Aurora escucha a Karla hablando con Carlos

20 abr. 2026 - 22:28 hrs.

En el capítulo 131 de Aguas de Oro, Mariana (Paola Volpato) le exige a Miguel (Nicolás Oyarzún) que deje de insistir con la idea de que Carlos (Álvaro Rudolphy) sigue con vida.

Por otro lado, se lleva a cabo la ceremonia en honor al exalcalde, instancia en la que Laura (Josefina Fiebelkorn) alcanza a ver a lo lejos a su padre.

La presencia de Carlos deja completamente desconcertada a la joven, quien termina descompensándose frente a todo su círculo cercano.

Aguas de Oro / Mega

Aurora escucha a Karla hablando con Carlos

Además, Karla (Carolina Arregui) sostiene una llamada telefónica con Carlos, en la que le confiesa que aún no está segura de irse a vivir con él a otro país.

Parte de esta conversación es escuchada por Aurora (Claudia Pérez), quien no duda en enfrentar a su amiga y exigirle explicaciones.