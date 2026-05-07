Karla se llevará una grata sorpresa sobre Carlos en el capítulo 144 de Aguas de Oro

07 may. 2026 - 22:32 hrs.

En el avance del capítulo 144 de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) utilizará el teléfono de Igor (Osvaldo Silva) para llamar a Karla (Carolina Arregui) desde la cárcel.

La llamada dejará muy contenta a la alcaldesa, quien le expresará que ahora solo queda esperar los cuatro meses de formalización.

Por otro lado, Victoria (Loreto Valenzuela) le revelará a Laura (Josefina Fiebelkorn) que Igor le pidió matrimonio.

Aguas de Oro / Mega

Carlos recibirá su sentencia definitiva

Además, llegará el día en que se realizará el juicio contra Carlos y sus colaboradores.

Luego de semanas de investigación, el juez a cargo dictará sentencia contra el exalcalde, quien arriesga hasta 20 años de prisión.