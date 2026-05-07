Karla se llevará una grata sorpresa sobre Carlos en el capítulo 144 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 144 de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) utilizará el teléfono de Igor (Osvaldo Silva) para llamar a Karla (Carolina Arregui) desde la cárcel.
La llamada dejará muy contenta a la alcaldesa, quien le expresará que ahora solo queda esperar los cuatro meses de formalización.
Por otro lado, Victoria (Loreto Valenzuela) le revelará a Laura (Josefina Fiebelkorn) que Igor le pidió matrimonio.
Carlos recibirá su sentencia definitiva
Además, llegará el día en que se realizará el juicio contra Carlos y sus colaboradores.
Luego de semanas de investigación, el juez a cargo dictará sentencia contra el exalcalde, quien arriesga hasta 20 años de prisión.Ve el capítulo en
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