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Este aviso se cerrará en segundos

Karla se llevará una grata sorpresa sobre Carlos en el capítulo 144 de Aguas de Oro

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 144 de Aguas de OroCarlos (Álvaro Rudolphy) utilizará el teléfono de Igor (Osvaldo Silva) para llamar a Karla (Carolina Arregui) desde la cárcel.

La llamada dejará muy contenta a la alcaldesa, quien le expresará que ahora solo queda esperar los cuatro meses de formalización.

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Por otro lado, Victoria (Loreto Valenzuela) le revelará a Laura (Josefina Fiebelkorn) que Igor le pidió matrimonio.

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Carlos recibirá su sentencia definitiva

Además, llegará el día en que se realizará el juicio contra Carlos y sus colaboradores.

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Luego de semanas de investigación, el juez a cargo dictará sentencia contra el exalcalde, quien arriesga hasta 20 años de prisión.

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