Fran García-Huidobro tendrá que separar a Otakin y Fabio Agostini en el avance de El Internado
En el avance del capítulo 105 de El Internado, una nueva Asamblea del Fuego comenzará y los participantes se dirán de todo.
Otakin nominará a Fabio Agostini y él se enfurecerá con sus palabras, provocando una discusión que subirá de tono rápidamente.
Ante la posibilidad de una pelea, Fran García-Huidobro decidió intervenir y separar a ambos famosos, quienes estuvieron a punto de irse a las manos.
Luis Mateucci arremeterá contra Blu Dumay
Por otro lado, Camila Nash amenzará a Fabio Agostini por haberse bañado con Agustina Pontoriero y él le responderá fuertemente.
La tensión continuará y Luis Mateucci le dirá directamente a Blu Dumay que ya no la quiere en el reality, por involucrarse en su romance con Michelle Peint.
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