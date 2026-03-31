Fran García-Huidobro tendrá que separar a Otakin y Fabio Agostini en el avance de El Internado

31 mar. 2026 - 00:45 hrs.

En el avance del capítulo 105 de El Internado, una nueva Asamblea del Fuego comenzará y los participantes se dirán de todo.

Otakin nominará a Fabio Agostini y él se enfurecerá con sus palabras, provocando una discusión que subirá de tono rápidamente.

Ante la posibilidad de una pelea, Fran García-Huidobro decidió intervenir y separar a ambos famosos, quienes estuvieron a punto de irse a las manos.

El Internado

Luis Mateucci arremeterá contra Blu Dumay

Por otro lado, Camila Nash amenzará a Fabio Agostini por haberse bañado con Agustina Pontoriero y él le responderá fuertemente.

La tensión continuará y Luis Mateucci le dirá directamente a Blu Dumay que ya no la quiere en el reality, por involucrarse en su romance con Michelle Peint.