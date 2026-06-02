"Me reí, lloré, discutí": Agustina Pontoriero emocionó con reflexión tras llegar a la final de El Internado

02 jun. 2026 - 12:45 hrs.

Por medio de su cuenta de Instagram, Agustina Pontoriero publicó un extenso post donde demostró su profunda emoción al convertirse en la primera finalista de El Internado.

Junto a varias fotografías y videos del duelo contra Blu Dumay, la argentina se sinceró sobre sus sentimientos: "Me reí, lloré, discutí, grité, tuve algún que otro amorío fallido, desperté personajes, se me escaparon los enanos para el monte, pero sobre todo, fui feliz. Fue mucho más que solo un reality de cocina, fue de convivencia, donde muchas veces estás al límite de las emociones que se desbordan, fue como un intensivo para sanar heridas de la vida, de a ratos era personaje, en otros fui la real".

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También, la influencer lanzó varias indirectas a los participantes que la traicionaron en el reality: "Con mi gente fui de una sola línea, siempre leal a mi grupo de 4, todos estaban al tanto de eso, lo dije durante todo el reality… si ellos no lo fueron conmigo, no habla de mí".

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La emotiva publicación de Agustina Pontoriero

Asimismo, Agustina Pontoriero destacó su proceso en el encierro: "Estoy orgullosa de quien soy. Las cosas que digan otros jamás definieron quién soy y como me percibo, tal vez hablaban de sus limitaciones. Los límites los pone uno y yo no tengo límites de a dónde quiero llegar".

Los elogios también fueron para todas las personas que acompañaron a la trasandina en todos estos meses: "Gracias a los productores que me eligieron para esta experiencia, gracias a los que están atrás, gracias a los de contenido por los clips, gracias a los conductores, al canal, a mis compañeros, a todos los que hicieron posible esto y gracias a ustedes que nos apoyaron".

Finalmente, la creadora de contenido agradeció el cariño que ha recibido de nuestro país: "De corazón, gracias Chile por abrirme las puertas y por todo el amor que me están dando, son increíbles, Chile es el mejor país de Chile".