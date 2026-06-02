¡En pleno centro de Lima! El inesperado percance de Luis Mateucci que dejó afectado a Joaquín Méndez
En el capítulo 146 de El Internado, Luis Mateucci sufrió un percance en medio de las calles de Lima, que podría haber terminado muy mal.
Justo cuando iban en camino al mercado para participar de una entretenida actividad de compras, el argentino alertó que debía ir al baño.
El bus se detuvo y el cantante se bajó, junto a Joaquín Méndez, para poder encontrar un lugar de urgencia, pues ya no aguantaba más.
Joaquín Méndez quedó dañado
Luego de algunos minutos y varios metros recorridos, Luis Mateucci logró encontrar un baño para poder hacer sus necesidades.
Pero al parecer, el problema era más grave, pues tuvo que tomarse un largo tiempo allí, tiempo que usaron los demás para bajarse del vehículo y ubicarse en la entrada, esperando su llegada.
Joaquín Méndez esperó al participante afuera, para poder llevarlo de vuelta, pero el olor lo dejó bastante afectado.
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