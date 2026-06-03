¿Dejará El Internado? Furia armará sus maletas y se despedirá tras fuertes peleas con Mateucci y Otakin

03 jun. 2026 - 01:25 hrs.

En el avance del capítulo 147 de El Internado, una situación desencadenará la inminente salida de Furia del encierro, dejando a todos impactados.

Todo comenzará cuando Otakin le diga a Luis Mateucci que la trasandina y Arenita están hablando mal de él, provocando un fuerte conflicto.

Las cosas quedarán bastante tensas, en la actividad en la chacra, la argentina se aburrirá de los comentarios de su compatriota y decidirá volver a la casona: "Disculpen, yo me voy a la mier...".

El Internado

¿Qué pasará con Furia?

Al parecer, la tensión no cesará en la casa de El Internado y luego de un minuto a solas, Furia se despedirá y comenzará a armar sus maletas.

Los demás participantes quedarán sorprendidos ante la determinación de la argentina y ella saldrá con sus maletas y bolsos.