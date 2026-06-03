Presentado por: Betano Falabella

¿Dejará El Internado? Furia armará sus maletas y se despedirá tras fuertes peleas con Mateucci y Otakin

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 147 de El Internado, una situación desencadenará la inminente salida de Furia del encierro, dejando a todos impactados.

Todo comenzará cuando Otakin le diga a Luis Mateucci que la trasandina y Arenita están hablando mal de él, provocando un fuerte conflicto.

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Las cosas quedarán bastante tensas, en la actividad en la chacra, la argentina se aburrirá de los comentarios de su compatriota y decidirá volver a la casona: "Disculpen, yo me voy a la mier...".

El Internado

¿Qué pasará con Furia?

Al parecer, la tensión no cesará en la casa de El Internado y luego de un minuto a solas, Furia se despedirá y comenzará a armar sus maletas.

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Los demás participantes quedarán sorprendidos ante la determinación de la argentina y ella saldrá con sus maletas y bolsos. 

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