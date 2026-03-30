Aguas de Oro - Capítulo 121: Karla recibe sabio consejo

30 mar. 2026 - 22:34 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Miguel (Nicolás Oyarzún) le pregunta a Laura (Josefina Fiebelkorn) si había alguien más en la casa de Igor (Osvaldo Silva).

Pese a que la futura madre de su hijo le asegura que no había nadie más, el periodista sigue convencido de que había otra persona en el inmueble.

Por otro lado, Victoria (Loreto Valenzuela) tiene su cita con Igor, instancia en la que ambos aprovechan de hablar sobre los conflictos del pasado.

Aguas de Oro / Mega

Karla recibe sabio consejo

Además, Carlos (Álvaro Rudolphy) se hace pasar por su padre y llama a Karla (Carolina Arregui) para saber cómo se siente.

La chofer aprovecha la instancia para contarle que le ofrecieron ser candidata a la alcaldía de El Álamo, momento que el exalcalde utiliza para entregarle un sabio consejo.