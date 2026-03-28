Interpretado por Pancho Melo: Guerra y Tapia se disputan el amor de Chofi en Detrás del Muro

  • Por Sebastián Mena

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) se reencontró con un antiguo amor: el teniente Guerra (Francisco Melo).

El policía hizo todo lo posible por seducir a su expareja; sin embargo, la trabajadora de "La Nueva Moneda" le dejó en claro que su corazón ya está ocupado.

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Justo en ese momento, Tapia (Patricio Fuentes) apareció en el lugar y sorprendió a Guerra abrazando a Chofi, lo que lo dejó completamente descolocado.

Detrás del Muro / Mega

Guerra y Tapia se disputan el amor de Chofi

La situación escaló a tal punto que ambos uniformados protagonizaron una tensa discusión por el amor que sienten por Chofi.

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Finalmente, Tapia se puso firme y le exigió a la empleada de "La Nueva Moneda" que eligiera entre él y su expareja, lo que culminó en un inesperado desenlace.

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