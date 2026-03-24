Aguas de Oro - Capítulo 118: Ángel intenta besar a Ayelén

24 mar. 2026 - 22:17 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) vuelve a llamar al número de Igor (Osvaldo Silva), convencida de que están intentando estafarla desde la cárcel.

Sin embargo, la conversación cambia de tono a tal punto que la chofer revela que Carlos (Álvaro Rudolphy) es el amor de su vida, lo que deja al exalcalde muy contento.

Por otro lado, Laura (Josefina Fiebelkorn) escucha que Victoria (Loreto Valenzuela) tiene intenciones de ir al hogar de Igor, lo que la deja muy intrigada.

Aguas de Oro / Mega

Ángel intenta besar a Ayelén

Además, Ángel (José Antonio Raffo) recurre a la fuerza para intentar besar a Ayelén (Vivianne Dietz).

La situación deja en shock a la joven, quien hace todo lo posible por escapar de las garras de su expareja.