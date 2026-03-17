Aguas de Oro - Capítulo 114: Ángel revela el escondite de Braulio
En este capítulo de Aguas de Oro, Igor (Osvaldo Silva) queda descolocado al ver a Carlos (Álvaro Rudolphy), su hijo, por primera vez.
La expareja de Victoria (Loreto Valenzuela) le ofrece alojamiento al alcalde por todo el tiempo que sea necesario, asumiendo el riesgo de ayudar a un prófugo de la justicia.
Minutos más tarde, Carlos decide llamar a Karla (Carolina Arregui), pero queda paralizado al escuchar su voz.
Ángel revela el escondite de Braulio
Además, Ángel (José Antonio Raffo) encuentra a Braulio (Andrew Bargsted) en la antigua cabaña del Hombre de la Montaña.
Al ver al prófugo junto a Ayelén (Vivianne Dietz), Ángel no logra contener su rabia y decide revelar su paradero a las autoridades.Ve el capítulo en
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