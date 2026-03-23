Ángel intentará acercarse a la fuerza a Ayelén en el capítulo 118 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 118 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) pondrá en marcha un plan para construir el camping.
La chofer intentará vender unas hectáreas de sus tierras en El Álamo para dar inicio a la construcción del complejo.
Por otro lado, Laura (Josefina Fiebelkorn) le revelará a Miguel (Nicolás Oyarzún) que se realizará su primera ecografía.
Ángel intentará acercarse a la fuerza a Ayelén
Además, Ángel (José Antonio Raffo) intentará confesarle a Ayelén (Vivianne Dietz) que aún está enamorado de ella.
Al ver que la masajista intenta alejarse, el joven recurrirá a la fuerza y le dirá que siempre estará bajo su poder.Ve el capítulo en
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