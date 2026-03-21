Con Miguelito y Fernando Godoy: Los therians protagonizan tensa pelea en el Cesfam de Detrás del Muro
Este viernes presenciamos una nueva entrega de Detrás del Muro, que contó con la sección el Cesfam.
Durante este sketch, Paola llegó al centro asistencial muy preocupada, ya que su hijo se obsesionó con ser un gato.
Los therians en el Cesfam
Ante esto, Miguelito alzó la voz y respondió: "Oiga, mami, soy un therian, me percibo como gato".
Segundos más tarde, apareció otra madre junto a un joven, interpretado por Fernando Godoy, quien también se autopercibía como un animal, esta vez un perro.
La situación dio paso a que ambos "therians" protagonizaran una pelea al interior del Cesfam, provocando carcajadas entre los presentes.
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