Laura seguirá a Victoria y llegará a casa de Igor en el capítulo 119 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 119 de Aguas de Oro, la familia Soto-Pereira volverá a su hogar en El Álamo.
Sin embargo, los integrantes del clan deberán cumplir arresto domiciliario total mientras se desarrolle la investigación en su contra.
Por otro lado, Karla (Carolina Arregui) recibirá una inesperada propuesta política por parte de una diputada.
Laura seguirá a Victoria y llegará a casa de Igor
Además, Laura (Josefina Fiebelkorn) le dirá a Miguel (Nicolás Oyarzún) que postergó su primera ecografía.
Tras esto, la joven le pedirá a su expareja que siga a Victoria (Loreto Valenzuela), logrando dar con la dirección de la casa de Igor (Osvaldo Silva), justo donde se esconde Carlos (Álvaro Rudolphy).Ve el capítulo en