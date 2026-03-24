Laura seguirá a Victoria y llegará a casa de Igor en el capítulo 119 de Aguas de Oro

24 mar. 2026 - 22:30 hrs.

En el avance del capítulo 119 de Aguas de Oro, la familia Soto-Pereira volverá a su hogar en El Álamo.

Sin embargo, los integrantes del clan deberán cumplir arresto domiciliario total mientras se desarrolle la investigación en su contra.

Por otro lado, Karla (Carolina Arregui) recibirá una inesperada propuesta política por parte de una diputada.

Aguas de Oro / Mega

Laura seguirá a Victoria y llegará a casa de Igor

Además, Laura (Josefina Fiebelkorn) le dirá a Miguel (Nicolás Oyarzún) que postergó su primera ecografía.

Tras esto, la joven le pedirá a su expareja que siga a Victoria (Loreto Valenzuela), logrando dar con la dirección de la casa de Igor (Osvaldo Silva), justo donde se esconde Carlos (Álvaro Rudolphy).