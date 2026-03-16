Aguas de Oro - Capítulo 113: El padre de Carlos recibe una inesperada visita
En este capítulo de Aguas de Oro, Lautaro (Francisco Puelles) consuela a Paz (Magdalena Müller) y le relata la historia de su padre fallecido.
Por otro lado, Remigio (Claudio Arredondo) llora desconsoladamente al recordar a Carlos (Álvaro Rudolphy), mientras él y su familia hacen una pausa en su viaje a Chiloé.
Sin embargo, en ese mismo momento aparece la policía y le exige a la familia que salgan de la combi, poniendo en serio riesgo su plan de escape.
El padre de Carlos recibe una inesperada visita
Además, Igor Navarro (Osvaldo Silva) intenta coquetear con Victoria (Loreto Valenzuela) a través de una llamada.
Al día siguiente, el padre de Carlos recibe una inesperada visita en su hogar en Santiago, lo que lo deja completamente en shock.Ve el capítulo en
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