Aguas de Oro - Capítulo 113: El padre de Carlos recibe una inesperada visita

16 mar. 2026 - 22:14 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Lautaro (Francisco Puelles) consuela a Paz (Magdalena Müller) y le relata la historia de su padre fallecido.

Por otro lado, Remigio (Claudio Arredondo) llora desconsoladamente al recordar a Carlos (Álvaro Rudolphy), mientras él y su familia hacen una pausa en su viaje a Chiloé.

Sin embargo, en ese mismo momento aparece la policía y le exige a la familia que salgan de la combi, poniendo en serio riesgo su plan de escape.

Aguas de Oro / Mega

El padre de Carlos recibe una inesperada visita

Además, Igor Navarro (Osvaldo Silva) intenta coquetear con Victoria (Loreto Valenzuela) a través de una llamada.

Al día siguiente, el padre de Carlos recibe una inesperada visita en su hogar en Santiago, lo que lo deja completamente en shock.