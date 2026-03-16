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Aguas de Oro - Capítulo 113: El padre de Carlos recibe una inesperada visita

  • Por Mega

En este capítulo de Aguas de OroLautaro (Francisco Puelles) consuela a Paz (Magdalena Müller) y le relata la historia de su padre fallecido.

Por otro lado, Remigio (Claudio Arredondo) llora desconsoladamente al recordar a Carlos (Álvaro Rudolphy), mientras él y su familia hacen una pausa en su viaje a Chiloé.

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Sin embargo, en ese mismo momento aparece la policía y le exige a la familia que salgan de la combi, poniendo en serio riesgo su plan de escape.

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El padre de Carlos recibe una inesperada visita

Además, Igor Navarro (Osvaldo Silva) intenta coquetear con Victoria (Loreto Valenzuela) a través de una llamada.

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Al día siguiente, el padre de Carlos recibe una inesperada visita en su hogar en Santiago, lo que lo deja completamente en shock.

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