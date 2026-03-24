Omar apuntará con un arma a Luis Emilio buscando venganza por Vanessa en el capítulo 260 de EJDO

24 mar. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 260 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) no dará más de la rabia contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) y buscará tomar la justicia por sus manos.

Tras descubrir que Vanessa (Begoña Basauri) fue abusada por su jefe, el director ejecutivo del Grupo Walker entrará en un estado mental de mucha ira y colapso, donde comenzará a insultar a Luis Emilio en voz alta.

"Hijo de put..., hijo de put..., hijo de put..., te vas a arrepentir, te vas a arrepentir por haber hecho esto", afirmará Omar.

El Jardín de Olivia / MEGA

Omar querrá venganza

Será así como se dirigirá a la oficina de Luis Emilio en su casa con una pistola en la mano y de inmediato apuntará con ella al empresario.

"Esto debí haberlo hecho hace tanto tiempo, tanto tiempo... Pero más vale tarde que nunca", asegurará Omar, mientras que Luis Emilio intentará calmarlo. ¿Será capaz de dispararle al hombre que le ha arruinado su vida y la de sus seres queridos?