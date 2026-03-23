Matilde le dará malas noticias a Jaime en el capítulo 97 de Reunión de Superados

23 mar. 2026 - 23:20 hrs.

En el avance del capítulo 97 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) volverá a intentar convencer a Perla (Shlomit Baytelman) de que abandone su hogar.

Sin embargo, su exesposa le dejará en claro la condición que deberá cumplir si quiere que deje el inmueble.

Por otro lado, Manuel (Mario Horton) comenzará a sospechar que Max (Álvaro Espinoza) quiere terminar definitivamente su relación con Javiera (Daniela Ramírez).

Reunión de Superados / Mega

Matilde le dará malas noticias a Jaime

Además, Matilde (Ignacia Baeza) se acercará a Jaime para entregarle una preocupante noticia.

La abogada le informará que la fianza que deberá pagar será muy elevada, por lo que tendrá que reducir drásticamente sus gastos.