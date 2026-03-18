Aguas de Oro - Capítulo 115: La tensa discusión de Carlos y su padre

18 mar. 2026 - 22:20 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, las autoridades dan con el paradero de Braulio (Andrew Bargsted), quien es detenido por estafa y asociación ilícita.

En el lugar también descubren que el joven mantuvo una llamada reciente con Remigio (Claudio Arredondo), lo que podría ayudarles a dar con el paradero del resto de la familia.

Por otro lado, Salomé (Ingrid Cruz) y Rolando (Roberto Farías) anuncian que se casarán en dos días, dejando a su familia en shock.

Aguas de Oro / Mega

La tensa discusión de Carlos y su padre

Además, Carlos (Álvaro Rudolphy) protagoniza una tensa discusión con Igor (Osvaldo Silva).

La situación escala a tal punto que el prófugo de la justicia le expresa a su padre que agradece que haya abandonado a Victoria (Loreto Valenzuela), dejando en claro que no le habría dado la vida que ella merece.