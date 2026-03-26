Aguas de Oro - Capítulo 120: Ayelén se reencuentra con Braulio
En este capítulo de Aguas de Oro, Ayelén (Vivianne Dietz) y Lautaro (Francisco Puelles) intentan convencer a Karla (Carolina Arregui) de que acepte la propuesta para lanzar su candidatura a alcaldesa.
Por otro lado, Carlos (Álvaro Rudolphy) se asoma por la ventana para observar el encuentro entre Miguel (Nicolás Oyarzún) e Igor (Osvaldo Silva).
Sin embargo, justo en ese momento, el periodista fija su mirada en la ventana, lo que hace sospechar al exalcalde que fue descubierto en su escondite.
Ayelén se reencuentra con Braulio
Además, la familia Soto-Pereira enfrenta el asedio de los vecinos, quienes lanzan proyectiles contra su casa como forma de protesta por la estafa de los pozones mágicos.
Tras esto, Braulio (Andrew Bargsted) recibe la inesperada visita de Ayelén, lo que lo deja muy feliz.Ve el capítulo en
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