Aguas de Oro - Capítulo 119: El reencuentro de Victoria e Igor
En este capítulo de Aguas de Oro, Victoria (Loreto Valenzuela) vive un emotivo reencuentro con Igor (Osvaldo Silva).
Tras muchos años separados, la pareja se encuentra cara a cara con la intención de besarse. Sin embargo, son interrumpidos por Carlos (Álvaro Rudolphy), quien decide salir de su escondite.
Por otro lado, la familia Soto-Pereira regresa a su casa en El Álamo para cumplir arresto domiciliario mientras se desarrolla la investigación en su contra.
Laura ingresa a la casa de Igor
Además, Laura (Josefina Fiebelkorn) decide postergar su primera ecografía para seguir a Victoria, logrando dar con la casa de Igor.
Luego de insistir por un largo rato, la joven consigue ingresar a la casa de su abuelo, dando paso a una emotiva conversación familiar.Ve el capítulo en
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