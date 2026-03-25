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Aguas de Oro - Capítulo 119: El reencuentro de Victoria e Igor

  • Por Mega

En este capítulo de Aguas de OroVictoria (Loreto Valenzuela) vive un emotivo reencuentro con Igor (Osvaldo Silva).

Tras muchos años separados, la pareja se encuentra cara a cara con la intención de besarse. Sin embargo, son interrumpidos por Carlos (Álvaro Rudolphy), quien decide salir de su escondite.

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Por otro lado, la familia Soto-Pereira regresa a su casa en El Álamo para cumplir arresto domiciliario mientras se desarrolla la investigación en su contra.

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Laura ingresa a la casa de Igor

Además, Laura (Josefina Fiebelkorn) decide postergar su primera ecografía para seguir a Victoria, logrando dar con la casa de Igor.

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Luego de insistir por un largo rato, la joven consigue ingresar a la casa de su abuelo, dando paso a una emotiva conversación familiar.

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