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Max conocerá el resultado del test de ADN de su amante en el capítulo 98 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 98 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) le pedirá ayuda a Tere (Elisa Zulueta) para sacar a Perla (Shlomit Baytelman) del hogar de Jaime (Francisco Reyes).

Por su parte, Pili (Paloma Moreno) le dirá a Alessandra (Julieta Bartolomé) que piensa volver por un momento a su casa para dejarle los medicamentos a su esposo.

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Estas palabras caerán muy mal en la esposa de Tito, quien le hará entender que debe tener una autoestima más alta.

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Max conocerá el resultado del test de ADN de su amante

Además, Max (Álvaro Espinoza) recibirá el resultado del test de ADN de Fabiola (Florencia Berner).

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El empresario, sumamente nervioso, leerá el documento frente a Anita (Maricarmen Arrigorriaga), cuyo resultado podría cambiar la dinámica familiar para siempre.

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