Max conocerá el resultado del test de ADN de su amante en el capítulo 98 de Reunión de Superados

24 mar. 2026 - 23:23 hrs.

En el avance del capítulo 98 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) le pedirá ayuda a Tere (Elisa Zulueta) para sacar a Perla (Shlomit Baytelman) del hogar de Jaime (Francisco Reyes).

Por su parte, Pili (Paloma Moreno) le dirá a Alessandra (Julieta Bartolomé) que piensa volver por un momento a su casa para dejarle los medicamentos a su esposo.

Estas palabras caerán muy mal en la esposa de Tito, quien le hará entender que debe tener una autoestima más alta.

Reunión de Superados / Mega

Max conocerá el resultado del test de ADN de su amante

Además, Max (Álvaro Espinoza) recibirá el resultado del test de ADN de Fabiola (Florencia Berner).

El empresario, sumamente nervioso, leerá el documento frente a Anita (Maricarmen Arrigorriaga), cuyo resultado podría cambiar la dinámica familiar para siempre.