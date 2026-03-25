"Tanto tiempo": Así será el sorpresivo reencuentro de Nacha y Karina en capítulo 260 de El Jardín de Olivia

25 mar. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 260 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) se encontrará frente al mural que pintó con Karina (Jacinta Rodríguez) con su hija Berni en sus brazos.

La menor de los Walker estará recordando aquellos momentos de su pasado en los que fue tan feliz con la prima de Diana (Nicole Espinoza).

"Antes era tan bonito, y yo me acuerdo de todo mi amor, de cada detalle, era precioso", dirá Nacha al aire, pero recibirá una inesperada respuesta: "Era hermoso".

El Jardín de Olivia / MEGA

Ignacia y Karina se reencontrarán

Será en ese momento en el que Ignacia se girará y verá que frente a ella está Karina, quien afirmará que "lo hicimos con todo el amor del mundo".

"Nacha... tanto tiempo", dirá la joven, ante la mirada confundida e impresionada de Ignacia.