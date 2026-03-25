¿Miguel verá a Carlos en casa de Igor en el capítulo 120 de Aguas de Oro?

25 mar. 2026 - 22:30 hrs.

En el avance del capítulo 120 de Aguas de Oro, Laura (Josefina Fiebelkorn) encontrará el perfume de Carlos (Álvaro Rudolphy) en el baño de la casa de Igor (Osvaldo Silva).

Por otro lado, Braulio (Andrew Bargsted) volverá a su hogar en El Álamo para cumplir con el arresto domiciliario.

Horas más tarde, la familia Soto-Pereira sufrirá el asedio de los vecinos del pueblo, quienes arrojarán proyectiles a la casa como forma de protesta.

Aguas de Oro / Mega

¿Miguel verá a Carlos en casa de Igor?

Además, Carlos (Álvaro Rudolphy) se asomará por la ventana para observar el encuentro entre Miguel (Nicolás Oyarzún) e Igor.

Sin embargo, justo en ese momento, el periodista fijará su mirada en la ventana, lo que hará pensar al exalcalde que fue descubierto en su escondite.