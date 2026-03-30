Omar buscará el perdón de Diana y obtendrá una inesperada respuesta en el capítulo 264 de El Jardín de Olivia

30 mar. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 264 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) intentará acercarse a Diana (Nicole Espinoza) y pedirle perdón por todos los errores que cometió.

Precisamente, Omar llegará hasta la casa de Clemente (Pipo Gormaz), donde se encontrará con Diana y, con total arrepentimiento, pedirá disculpas.

"Yo sé que esto puede llegar un poco tarde y quizás no signifique nada para ti, pero te quiero pedir perdón", afirmará Omar.

El Jardín de Olivia / MEGA

Diana no tendrá piedad

Al escuchar las disculpas de Omar, Diana será tajante y responderá con unas preguntas que dejarán al ejecutivo sin palabras.

"¿Perdón por qué? ¿Por haber inculpado a mi papá por un crimen que no cometió y robarle dos años de su vida? ¿O me estás pidiendo perdón por no haber hecho nada cuando Luis Emilio (Alejandro Trejo), tu jefe, asfixiaba a mi mamá hasta la muerte?", dirá Diana.