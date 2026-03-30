Blu Dumay quedará en shock tras ver a Fabio y Agustina bañándose juntos en el capítulo 104 de El Internado
En el avance del capítulo 104 de El Internado, Blu Dumay quedará completamente en shock al ver cómo Fabio Agostini se estará bañando con Agustina Pontoriero.
Precisamente, será Camila Nash quien llegará a donde está Blu para comentar la situación, a lo que la joven modelo asegurará que no lo puede creer y lo encuentra totalmente innecesario.
Blu irá hasta donde Arenita para hablar sobre esto, y aunque la exreina pokemona intentará poner paños fríos a la situación, la hija de María Alberó estará indignada.
Blu Dumay arremeterá contra Fabio Agostini
Durante la asamblea de fuego, Agustina afirmará que ella no sabía que Fabio y Blu eran pareja, pero de todas formas hará saber a la modelo que el español quería que lo enjabonara y ella se negó.
Asimismo, Agustina recordará a Blu que Fabio no es un buen partido porque en las elecciones de noche de pasión eligió a Kari Belén. "Quiere con todas", asegurará la argentina.
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