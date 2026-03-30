Blu Dumay quedará en shock tras ver a Fabio y Agustina bañándose juntos en el capítulo 104 de El Internado

30 mar. 2026 - 00:45 hrs.

En el avance del capítulo 104 de El Internado, Blu Dumay quedará completamente en shock al ver cómo Fabio Agostini se estará bañando con Agustina Pontoriero.

Precisamente, será Camila Nash quien llegará a donde está Blu para comentar la situación, a lo que la joven modelo asegurará que no lo puede creer y lo encuentra totalmente innecesario.

Blu irá hasta donde Arenita para hablar sobre esto, y aunque la exreina pokemona intentará poner paños fríos a la situación, la hija de María Alberó estará indignada.

El Internado / MEGA

Blu Dumay arremeterá contra Fabio Agostini

Durante la asamblea de fuego, Agustina afirmará que ella no sabía que Fabio y Blu eran pareja, pero de todas formas hará saber a la modelo que el español quería que lo enjabonara y ella se negó.

Asimismo, Agustina recordará a Blu que Fabio no es un buen partido porque en las elecciones de noche de pasión eligió a Kari Belén. "Quiere con todas", asegurará la argentina.