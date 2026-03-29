¿Tito buscará a su padre? Mira un adelanto de los próximos capítulos de Reunión de Superados

29 mar. 2026 - 13:00 hrs.

Capítulos de alto impacto se avecinan en las próximas entregas de Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

En los episodios venideros, Anita (Maricarmen Arrigorriaga) mostrará un inesperado cambio de actitud.

La madre de Max (Álvaro Espinoza) le dirá a Javiera (Daniela Ramírez) que se la juegue por su amor hacia Manuel (Mario Horton), si es que realmente la hace feliz.

Reunión de Superados / Mega

¿Tito buscará a su padre?

Por otro lado, Tito (Claudio Castellón) se acercará a Manuel (Mario Horton) con una inesperada petición relacionada con su padre.

"Quiero conversar un tema íntimo contigo. Te va a parecer raro, pero tiene que ver con mi progenitor, con mi papá biológico", expresará el exfutbolista, instalando el misterio.

No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 22:20 horas.

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