¡Primer vistazo de las MegaShorts! Mira el trailer de Salvando a Ema, la nueva teleserie vertical de Mega

31 mar. 2026 - 13:05 hrs.

Las MegaShorts están a la vuelta de la esquina y Salvando a Ema será una de las producciones que llegará a remover la forma en la que ver teleseries.

Y es que este llamativo formato llega para captar a las audiencias que, tal como lo pide la globalización, ocupan cada vez más los dispositivos móviles, enfrentándose a la necesidad de tener producciones realizadas en concreto para estas plataformas.

Es así como Mega da luz a Salvando a Ema, una teleserie vertical protagonizada por Juanita Ringeling, Antonia Santa María y Mario Horton.

Salvando a Ema

Así será Salvando a Ema

En esta vertical de Mega, podrás ver a Mario Horton, Juanita Ringeling y Antonia Santa María en una historia cargada de tensión y suspenso... ¡Y que te dejará con ganas de más!

¡Pronto! Salvando a Ema, la nueva teleserie vertical de Mega.

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