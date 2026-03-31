Salomé y Rolando contraerán matrimonio en el capítulo 123 de Aguas de Oro

31 mar. 2026 - 22:21 hrs.

En el avance del capítulo 123 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) le revelará a Ayelén (Vivianne Dietz) y Lautaro (Francisco Puelles) que será candidata a alcaldesa de El Álamo.

Convencida de que puede lograr la victoria, la chofer les pedirá ayuda a sus hijos en este importante proceso.

Por otro lado, Igor (Osvaldo Silva) tendrá una íntima conversación con Carlos (Álvaro Rudolphy) sobre su relación como padre e hijo.

Aguas de Oro / Mega

Salomé y Rolando contraerán matrimonio

Además, Salomé (Ingrid Cruz) y Rolando (Roberto Farías) llegarán al altar para contraer matrimonio.

Bajo los aplausos de su círculo cercano, la pareja dará el sí y sellará el momento con un emotivo beso.