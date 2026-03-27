Carlos le revelará a Karla que está vivo: Mira este infartante adelanto de la recta final de Aguas de Oro

27 mar. 2026 - 08:20 hrs.

En los próximos capítulos de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) celebrará su candidatura a alcaldesa de El Álamo, noticia que no hará feliz a Mariana (Paola Volpato).

"No te bastó con quitarme a Carlos, mi marido, ahora te quieres quedar con nuestro pueblo", le dirá.

En tanto, los Soto-Pereira serán trasladados al juzgado para saber cuál será su futuro: seguir en arresto domiciliario o ir a la cárcel.

Aguas de Oro

Carlos revelará su gran secreto

Karla se encontrará en la oficina de la municipalidad, pero al salir se llevará una impactante sorpresa que la dejará sin palabras.

"Soy yo, mi amor", dirá Carlos (Álvaro Rudolphy) saliendo de entre las sombras y revelándole a Karla que está vivo.

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