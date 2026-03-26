Carlos reaccionará mal a la cita de Victoria e Igor en el capítulo 121 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 121 de Aguas de Oro, Miguel (Nicolás Oyarzún) le preguntará a Laura (Josefina Fiebelkorn) si había alguien más en la casa de Igor (Osvaldo Silva).
Pese a que la madre de su futuro hijo le dirá que no, el periodista no podrá sacarse de la cabeza la idea de que había otra persona en el lugar.
Por otro lado, Remigio (Claudio Arredondo) pensará en crear una iglesia en honor a Carlos (Álvaro Rudolphy).
Carlos reaccionará mal a la cita de Victoria e Igor
Además, Victoria (Loreto Valenzuela) aceptará la propuesta de Igor para ir a una cita en la ópera.
La noticia llegará a oídos de Carlos, quien no estará dispuesto a que sus padres retomen su vida amorosa.Ve el capítulo en