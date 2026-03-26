26 mar. 2026 - 22:25 hrs.

En el avance del capítulo 121 de Aguas de Oro, Miguel (Nicolás Oyarzún) le preguntará a Laura (Josefina Fiebelkorn) si había alguien más en la casa de Igor (Osvaldo Silva).

Pese a que la madre de su futuro hijo le dirá que no, el periodista no podrá sacarse de la cabeza la idea de que había otra persona en el lugar.

1 Aguas de Oro - Capítulo 120: Ayelén se reencuentra con Braulio 2 Carlos reaccionará mal a la cita de Victoria e Igor en el capítulo 121 de Aguas de Oro 3 Aguas de Oro - Capítulo 119: El reencuentro de Victoria e Igor 4 Aguas de Oro - Capítulo 118: Ángel intenta besar a Ayelén 5 Laura seguirá a Victoria y llegará a casa de Igor en el capítulo 119 de Aguas de Oro Lo más visto de Aguas de Oro

Por otro lado, Remigio (Claudio Arredondo) pensará en crear una iglesia en honor a Carlos (Álvaro Rudolphy).

Aguas de Oro / Mega

Carlos reaccionará mal a la cita de Victoria e Igor

Además, Victoria (Loreto Valenzuela) aceptará la propuesta de Igor para ir a una cita en la ópera.

La noticia llegará a oídos de Carlos, quien no estará dispuesto a que sus padres retomen su vida amorosa.