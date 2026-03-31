Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Yo también lo viví": Jessica y Vanessa tendrán una sensible conversación en el capítulo 265 de EJDO

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 265, Jessica (Ignacia Sepúlveda) llegará hasta la casa de Vanessa (Begoña Basauri) para conversar. 

Y es que al parecer será Vanessa quien se contactará con Jessica para que vaya a su hogar, ya que la joven secretaria pedirá a la periodista que, por favor, la deje en paz y no la moleste más. 

Lo más visto de El Jardín de Olivia

Sin embargo, será en ese momento donde Vanessa asegurará que ella sabe por todo lo que pasó, lo que desatará las lágrimas de ambas. 

Vanessa
El Jardín de Olivia / MEGA

El sufrimiento de Jessica y Vanessa

"Yo sí sé por lo que pasaste, Jessica, quiero que sepas que sí te entiendo porque yo también lo viví", dirá Vanessa a una emocionada joven. 

Ir a la siguiente nota

Será en ese momento donde Luis Emilio (Alejandro Trejo) aparecerá en la puerta.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto