"Yo también lo viví": Jessica y Vanessa tendrán una sensible conversación en el capítulo 265 de EJDO

31 mar. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 265, Jessica (Ignacia Sepúlveda) llegará hasta la casa de Vanessa (Begoña Basauri) para conversar.

Y es que al parecer será Vanessa quien se contactará con Jessica para que vaya a su hogar, ya que la joven secretaria pedirá a la periodista que, por favor, la deje en paz y no la moleste más.

Sin embargo, será en ese momento donde Vanessa asegurará que ella sabe por todo lo que pasó, lo que desatará las lágrimas de ambas.

El Jardín de Olivia / MEGA

El sufrimiento de Jessica y Vanessa

"Yo sí sé por lo que pasaste, Jessica, quiero que sepas que sí te entiendo porque yo también lo viví", dirá Vanessa a una emocionada joven.

Será en ese momento donde Luis Emilio (Alejandro Trejo) aparecerá en la puerta.