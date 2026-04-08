Kike Morandé mostrará su refugio más íntimo en el capítulo estreno de la nueva temporada de Only Friends

08 abr. 2026 - 13:15 hrs.

Este sábado 11 de abril, Only Friends volverá a las pantallas de Mega con un elenco estelar que promete hacer reír con las mejores anécdotas y dinámicas de la televisión chilena.

José Antonio Neme volverá a la animación del programa acompañado de Tonka Tomicic. Juntos comandarán al panel que completarán sus compañeros en lo que fue el programa estrella del verano, Only Viña: Mauricio Correa y Raquel Argandoña. A ellos se les sumará semanalmente un invitado, junto a quien repasarán su vida, sus intimidades, y lo mejor de su carrera.

¿Quién será el primer invitado?

El capítulo estreno tendrá como invitado a Kike Morandé, quien regresó a Mega junto con Detrás del Muro y en un mes al aire se ha coronado como el líder indiscutido del prime de los viernes con el programa más visto de la televisión chilena.

Only Friends

Only Friends mostrará en formato de docurrealidad la visita de Tonka a la casa del histórico animador en Río Claro, comuna de Ranco.

Por primera vez, Morandé abrirá las puertas de su refugio a las cámaras de televisión, donde además veremos la primera entrevista a la esposa de Kike, Josefina Fantini.

De este modo, Only Friends durante su temporada contará con grandes invitados que estarán al frente de la contingencia semanal.

Carlos Valencia, director del área de Entretención de Megamedia, comenta que "tendremos a un personaje destacado cada semana y una historia que contar. Tendremos una mirada atenta a lo que esté pasando en el mundo del espectáculo, ya que tendremos gente en nuestro panel que sabe mucho de televisión".

Además, el ejecutivo añade: "El corazón del programa será la entrevista en profundidad, junto con una mirada a la contingencia del espectáculo, aunque también se mantendrán las preguntas del juego de la verdad. Ahí someteremos a nuestros panelistas e invitados a preguntas que permiten abrir otros temas y ampliar la conversación. La idea es conocer nuevas facetas de los invitados y generar una conversación cercana con la audiencia".

Only Friends se estrena en su versión renovada este sábado 11 de abril, después de Meganoticias Prime, por Mega.

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