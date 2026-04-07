Será parte del panel de Only Friends: ¿Quién es Mauricio Correa?

07 abr. 2026 - 10:00 hrs.

Es una voz autorizada para comentar televisión y maneja secretos que poco a poco irá revelando. Es el director Mauricio Correa, que desde este sábado formará parte del panel de Only Friends en Mega.

El comunicador, de 61 años, comenzó en los medios tras finalizar sus estudios de Producción y Dirección de TV en el Instituto Incacea. Ya a mediados de los 80 sería parte de la creación del matinal de Canal 11, hoy CHV.

El salto a TVN

En 1992 debuta en TVN como líder del naciente Buenos días a todos, entonces conducido por Felipe Camiroaga y Tati Penna. Se transforma en uno de los hombres fuertes de la televisión.

Only Friends

Paralelamente, estudia Periodismo. Y es que –tal como ha reconocido- sentía la necesidad de tener más herramientas para formar a los talentos de su equipo.

Gracias a su instinto, encontró en Jorge Hevia, Margot Kahl, Karen Doggenweiler, Julián Elfenbein, Tonka Tomicic y Carolina de Moras a nuevas figuras que llegarían a refrescar la pantalla de esos años.

Convertido en rostro

Tras asumir desafíos como ejecutivo de TVN y la dirección general de la Teletón, mira a la competencia: llega a Canal 13 para hacerse cargo de Bienvenidos en 2017. Y poco a poco fue sumándose al panel, hasta ser una figura reconocible en el bloque de “retro farándula”.

Poco antes de la pandemia se alejó de los medios. Pero no era raro verlo de invitado a programas de televisión para analizar la industria.

Su regreso estelar

Esa experiencia y mirada única lo llevaron a ser invitado en varias ocasiones a Only Fama y a ser parte del panel de Only Viña, en febrero de 2026.

Ahora está listo para ser integrante del equipo de Only Friends, al lado de Raquel Argandoña, con la conducción de Tonka Tomicic y José Antonio Neme.

Only Friends regresa el sábado 11, después de Meganoticias Prime.

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