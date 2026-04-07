Victoria entregará inesperada noticia a Paz, Laura y Mariana en el capítulo 126 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 126 de Aguas de Oro, Victoria (Loreto Valenzuela) sorprenderá a sus nietas y nuera con una inesperada revelación.
Precisamente, Victoria estará junto a Paz (Magdalena Müller), Laura (Josefina Fiebelkorn) y Mariana (Paola Volpato) cuando les contará que Igor (Osvaldo Silva) se irá a vivir con ellas.
Victoria comunicará que Igor vuelve
"Yo les pedí un momento de privacidad porque necesito hablar algo con ustedes", dirá Victoria, a lo que Paz responderá qué pasó que requiere tanta vuelta.Ir a la siguiente nota
Será en ese momento cuando ella indique que "Igor se va a venir a vivir con nosotros", lo que dejará en shock a las tres, mientras que Victoria explicará que este fue quien quiso que ella les contara primero.