Victoria entregará inesperada noticia a Paz, Laura y Mariana en el capítulo 126 de Aguas de Oro

07 abr. 2026 - 22:30 hrs.

En el avance del capítulo 126 de Aguas de Oro, Victoria (Loreto Valenzuela) sorprenderá a sus nietas y nuera con una inesperada revelación.

Precisamente, Victoria estará junto a Paz (Magdalena Müller), Laura (Josefina Fiebelkorn) y Mariana (Paola Volpato) cuando les contará que Igor (Osvaldo Silva) se irá a vivir con ellas.

Aguas de Oro / MEGA

Victoria comunicará que Igor vuelve

"Yo les pedí un momento de privacidad porque necesito hablar algo con ustedes", dirá Victoria, a lo que Paz responderá qué pasó que requiere tanta vuelta.

Será en ese momento cuando ella indique que "Igor se va a venir a vivir con nosotros", lo que dejará en shock a las tres, mientras que Victoria explicará que este fue quien quiso que ella les contara primero.