Bastián se lanzará contra Luis Emilio tras saber que le quitó a su madre en el capítulo 270 de EJDO

08 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 270 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) explotará al enterarse que su padre es el verdadero culpable de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), tanto así que buscará confrontarlo directamente.

Sus hermanos se interpondrán para que no tome decisiones en el calor del momento, pero no podrán detenerlo. Así, los tres llegarán a la casa del empresario.

El Jardín de Olivia / Mega

Tres contra uno

Clemente (Pipo Gormaz), Nacha (Cota Castelblanco) y Bastián encararán a Luis Emilio (Alejandro Trejo) por arrebatarles a su madre. "Aquí el único asesino eres tú y vas a pagar por todo lo que hiciste", dirá la menor del clan, pero como siempre, Luis Emilio insistirá en que es víctima de acusaciones injustas.

"Yo pensé que el tiempo y la distancia, no sé, iba a terminar con esas paranoias que tienen ustedes en la cabeza, pero no, claro. Mientras se sigan juntando con Dianita, la resentida y con esa degenerada asquerosa de la Karina...", contestará el padre sin poder terminar la frase.

Bastián se abalanzará sobre él y lo estampará contra su escritorio: "El único degenerado eres tú".