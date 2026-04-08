Victoria escuchará que Carlos apareció en el Álamo en el capítulo 127 de Aguas de Oro

08 abr. 2026 - 22:34 hrs.

En el avance del capítulo 127 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) tomará la decisión de contratar a Miguel (Nicolás Oyarzún).

Tras esto, ambos interrogarán a Rolando (Roberto Farías) y le mostrarán el video del sospechoso hombre que ingresó al municipio.

Por otro lado, Carlos (Álvaro Rudolphy) enfrentará serios problemas mientras permanece oculto en la bodega del hotel.

Aguas de Oro / Mega

Victoria escuchará que Carlos apareció en el Álamo

Además, Enriqueta (Jacqueline Boudon) le comentará a Remigio (Claudio Arredondo) que Carlos apareció "como fantasma" en el municipio.

La conversación llegará a oídos de Victoria (Loreto Valenzuela), quien temerá que su hijo sea descubierto.