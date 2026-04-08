Victoria escuchará que Carlos apareció en el Álamo en el capítulo 127 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 127 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) tomará la decisión de contratar a Miguel (Nicolás Oyarzún).
Tras esto, ambos interrogarán a Rolando (Roberto Farías) y le mostrarán el video del sospechoso hombre que ingresó al municipio.
Por otro lado, Carlos (Álvaro Rudolphy) enfrentará serios problemas mientras permanece oculto en la bodega del hotel.
Victoria escuchará que Carlos apareció en el Álamo
Además, Enriqueta (Jacqueline Boudon) le comentará a Remigio (Claudio Arredondo) que Carlos apareció "como fantasma" en el municipio.
La conversación llegará a oídos de Victoria (Loreto Valenzuela), quien temerá que su hijo sea descubierto.Ve el capítulo en
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