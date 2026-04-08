Mega se convierte en la nueva casa exclusiva del Miss Universo Chile 2026

08 abr. 2026 - 16:48 hrs.

Este junio Mega transmitirá en exclusiva el concurso Miss Universo Chile, que define a la candidata que representará a nuestro país en el certamen de belleza más importante del planeta. Cerca de 30 candidatas darán lo mejor de sí en distintas pruebas de modelaje y en diferentes categorías para encontrar a la mujer más guapa del país.

La adjudicación del evento llega en un momento en que tres comunas ya han seleccionado a sus postulantes. Vitacura, Peñalolén y Viña del Mar ya escogieron a quienes las representarán en la competencia. De este modo, Arantxa Ramírez, Carla González y Dominga López, respectivamente, son los primeros nombres conocidos, a la espera de las restantes candidatas.

Keno Manzur, director nacional de Miss Universo Chile, comenta que esta edición espera "tener una candidata espectacular con la que lleguemos al top 5 y, por qué no, tener una nueva Cecilia Bolocco".

Sobre su alianza con Mega, Manzur explica que "es uno de los canales mejor posicionados y con más rostros que nos pueden ayudar a levantar a las candidatas. Además, trae una gran calidad televisiva y súper producción. Cada vez que he tenido una reunión hay muchas personas de diferentes áreas involucradas, con todos muy preocupados que esto salga bien".

Por su parte, Carlos Valencia, director del área de Entretención de Megamedia, destaca que "estamos muy contentos de tener el Miss Universo Chile en nuestra pantalla. Con él podremos darle un gran valor a la representación chilena en este certamen que tan buenos resultados ha tenido especialmente en las últimas ediciones. Queremos ver a una chilena recibir la corona".

Miss Universo Chile es una producción del área de Entretención de Megamedia.

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