Aguas de Oro - Capítulo 124: Miguel le pide a Laura una última oportunidad

06 abr. 2026 - 22:15 hrs.

En el capítulo 124 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) tiene una íntima conversación con Carlos (Álvaro Rudolphy), quien se está haciendo pasar por Igor, un vendedor de celulares.

Franklin (Francisco Ossa) le propone a Mariana (Paola Volpato) sacar un crédito para poder ayudarla a reconstruir el hotel y pese a que se niega varias veces, termina aceptando.

Paz (Magdalena Müller) está triste por no tener trabajo y de una coqueta manera, Lautaro (Francisco Puelles) le ofrece un puesto en su nueva empresa de turismo.

Aguas de Oro

La visita de Igor a Victoria

Miguel (Nicolás Oyarzún) le pide a Laura (Josefina Fiebelkorn) que vuelvan a estar juntos y le explica que él no tuvo la culpa en la falsa muerte de su padre.

Por otro lado, Victoria (Loreto Valenzuela) recibe la visita del verdadero Igor (Osvaldo Silva), quien conoce a la familia y les lleva regalos que curiosamente les caen muy bien.

Finalmente, Carlos se atreve a salir de la casa de Igor bastante cubierto ¿A dónde se dirige?