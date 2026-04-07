Aguas de Oro - Capítulo 125: Carlos reaparece en la vida de Karla

07 abr. 2026 - 22:25 hrs.

En el capítulo 125 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) está en sus primeras horas como alcaldesa de El Álamo y queda algo miedosa, luego de que Enriqueta (Jacqueline Boudon) le dijera que hay espíritus que penaban.

Ella mira esto con recelo. Sin embargo, sus sospechas parecen convertirse en realidad cuando, al salir de su oficina, se encuentra con Carlos (Álvaro Rudolphy) de frente.

Por otra parte, Paz (Magdalena Müller) sigue desconfiando de Igor (Osvaldo Silva) y se lo hace saber a Laura (Josefina Fiebelkorn).

Aguas de Oro / MEGA

Paz cuenta la verdad de su familia

Paz comienza a hablar con Lautaro (Francisco Puelles) sobre lo que está pasando en su familia, y aunque él no confía en que ella revele todo, Paz lo sorprende y cuenta todo.

Es así como Lautaro se entera de que Carlos nunca fue un Ruiz-Tagle, ya que su padre es Igor, un hombre que apareció hace muy poco en sus vidas.