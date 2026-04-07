Lo enfrentó hasta el último suspiro: Así fue la fatídica muerte de Omar en manos de Luis Emilio en EJDO

07 abr. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 268 de El Jardín de Olivia, el subcomisario Burgos (Juan Carlos Cáceres) y Luis Emilio (Alejandro Trejo) sostuvieron una conversación sobre el futuro de Omar (César Sepúlveda).

Walker, quien por lo general delega en otros la eliminación de cabos sueltos, decidió hacerse cargo por sí mismo de este problema porque "Omar es mi amigo, tengo que hacerlo yo".

El Jardín de Olivia / Mega

El empresario se acercó a Droguett apuntándolo con una pistola. "Aunque te cueste creerlo, esto me va a doler mucho más a mí que a ti", mencionó.

Las últimas palabras de Omar Droguett

Haciendo frente a la muerte, el director ejecutivo miró a los ojos a Luis Emilio y le echó en cara su cobardía: "Existe una justicia que lo va a sentar algún día, en algún lugar, en un banquillo, y todos van a poder ver su mirada".

"¡Yo sé que tiene miedo y todos van a ver ese miedo, y todos van a conocer la verdad; que simplemente es un triste y simple concha de su madre!", gritó con fuerza, segundos antes de que una certera bala le impactara en la frente.