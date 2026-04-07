Vanessa vivirá desgarrador momento tras encontrar el cuerpo de Omar en el capítulo 269 de EJDO

07 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 269 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) descubrirá con horror que su mayor miedo se cumplió: Omar (César Sepúlveda) no lo logró y sucumbió en las garras de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

El equipo policial que estaba tras los pasos de Droguett llegará a un descampado donde encontrarán un auto y un cuerpo con las características del director ejecutivo. Alguien tendrá que reconocerlo.

Vanessa perderá a su gran amor

Riesco correrá hasta el vehículo y perderá el aliento al ver el cadáver.

El Jardín de Olivia / Mega

"No....", dirá con la voz quebrada por el llanto, mientras Clemente (Pipo Gormaz) la acompaña con igual consternación.

En tanto, Diana (Nicole Espinoza) y Santana (Matías Oviedo) conversarán con los detectives que están en el sitio del suceso, mientras se conmueven con el dolor de Vanessa.