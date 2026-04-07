Vanessa vivirá desgarrador momento tras encontrar el cuerpo de Omar en el capítulo 269 de EJDO
En el avance del capítulo 269 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) descubrirá con horror que su mayor miedo se cumplió: Omar (César Sepúlveda) no lo logró y sucumbió en las garras de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
El equipo policial que estaba tras los pasos de Droguett llegará a un descampado donde encontrarán un auto y un cuerpo con las características del director ejecutivo. Alguien tendrá que reconocerlo.
Vanessa perderá a su gran amor
Riesco correrá hasta el vehículo y perderá el aliento al ver el cadáver.Ir a la siguiente nota
"No....", dirá con la voz quebrada por el llanto, mientras Clemente (Pipo Gormaz) la acompaña con igual consternación.
En tanto, Diana (Nicole Espinoza) y Santana (Matías Oviedo) conversarán con los detectives que están en el sitio del suceso, mientras se conmueven con el dolor de Vanessa.Ve el capítulo en