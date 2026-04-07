"Te amo desde el primer día": Omar se despidió de Vanessa con conmovedor llamado en El Jardín de Olivia
En el capítulo 268 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) estaba angustiada a la espera de noticias de Omar (César Sepúlveda) cuando un número desconocido la llamó. Clemente (Pipo Gormaz) la instó a contestar.
Era Droguett, a quien Luis Emilio (Alejandro Trejo) le permitió hacer una llamada. Vanessa quería saber su dirección para ir a buscarlo, pero él sabía que era el final, así que aprovechó este momento para abrir su corazón.
La declaración de Omar a Vanessa
"Escúchame, que no tengo mucho tiempo: esta llamada es para decirte que te amo desde el primer día que nos conocimos en ese seminario. (...) Prométeme que vas a ser fuerte. Prométeme que pase lo que pase, mi amor, va a luchar", comenzó.
"Ahora nuestro amor va a estar en todos los lugares al mismo tiempo, porque es lo más fuerte que puedas sentir, mi amor. Es grande y fuerte como existe un Dios grande y fuerte, mi amor, que te va a cuidar en todo momento y que va a hacer justicia", agregó para luego cortar.
Vanessa se derrumbó porque se dio cuenta que era la última vez que escucharía su voz.