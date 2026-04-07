El Jardín de Olivia - Capítulo 268: Omar cara a cara con la muerte

07 abr. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 268 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) logró ser rescatada a tiempo por Diana (Nicole Espinoza), Clemente (Pipo Gormaz) y Santana (Matías Oviedo), pero todavía quedaba encontrar a Omar (César Sepulveda), desaparecido tras ir a las oficinas del Grupo Walker.

La angustia era latente porque sabían el gran peligro que corría Droguett. Siguiendo la ubicación de su teléfono, Gabriel y la terapeuta fueron en su búsqueda, pero sin buenos resultados.

El Jardín de Olivia / Mega

En una bodega abandonada, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se desahogó con Omar por su traición. ¿Cuántos hubieran dado todo por estar bajo la protección de un hombre tan poderoso como él?

Su exmano derecha lo sacó de su error. Walker nunca lo ayudó, sino que lo usó como una herramienta para conseguir lo que quería y sin importar el daño que dejara a su paso.

Omar tuvo autorización para llamar a Vanessa en un mensaje de despedida y declararle su amor. Luego, debió enfrentar a quien fuera su jefe, quien lo apuntaba con una pistola directo a la cabeza.