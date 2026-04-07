Ignacia descubrirá a Joaquín en una comprometedora situación en el capítulo 268 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 268 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) se llevará una ingrata sorpresa tras descubrir a Joaquín (Francisco Dañobeitia) en una indecorosa situación.
Y es que la madre de Berni llegará al departamento de Joaquín con una corredora de propiedades, instancia en la que ambas se llevarán una sorpresa, ya que encontrarán copas con vino en el living cuando se supone que no estaba siendo ocupado por nadie.
Ignacia sorprenderá a Joaquín
"Yo pensé que tenían este departamento botado", dirá la corredora, a lo que Ignacia afirmará que ella también.Ir a la siguiente nota
Tras pedir un poco de espacio, Nacha caminará con cuidado hasta la habitación donde encontrará a Joaquín con una mujer en la cama.