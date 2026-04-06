El Jardín de Olivia - Capítulo 267: Omar cae en los juegos mentales de Luis Emilio

06 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo 267 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) se encuentra secuestrado por Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien comienza a repasar los años que llevan juntos como cómplices.

Es durante esta conversación que Luis Emilio deja una pistola muy cerca de Omar y este no duda en tomarla, apuntar contra él y disparar. Sin embargo, el arma no tenía balas, ya que se trataba de una prueba que estaba haciendo el empresario para ver cómo actuar.

Y es que, tras ver esta acción, Luis Emilio decide cuál será el futuro de Omar tras varias decepciones.

El Jardín de Olivia / MEGA

Clemente y Diana desesperados

Al notar que Omar no responde su teléfono, Clemente (Pipo Gormaz) y Diana (Nicole Espinoza) llegan hasta la casa de Vanessa (Begoña Basauri), quien intenta evitar que ingresen a su casa, pero estos lo hacen de todos modos, quedando a merced de Félix (Matías Schudeck).

Por otra parte, Bastián (Alonso Quintero) está decidido a matar a Luis Emilio. No obstante, Jessica (Ignacia Sepúlveda) logra detenerlo con una contundente declaración.