El Jardín de Olivia - Capítulo 267: Omar cae en los juegos mentales de Luis Emilio
En el capítulo 267 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) se encuentra secuestrado por Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien comienza a repasar los años que llevan juntos como cómplices.
Es durante esta conversación que Luis Emilio deja una pistola muy cerca de Omar y este no duda en tomarla, apuntar contra él y disparar. Sin embargo, el arma no tenía balas, ya que se trataba de una prueba que estaba haciendo el empresario para ver cómo actuar.
Y es que, tras ver esta acción, Luis Emilio decide cuál será el futuro de Omar tras varias decepciones.
Clemente y Diana desesperados
Al notar que Omar no responde su teléfono, Clemente (Pipo Gormaz) y Diana (Nicole Espinoza) llegan hasta la casa de Vanessa (Begoña Basauri), quien intenta evitar que ingresen a su casa, pero estos lo hacen de todos modos, quedando a merced de Félix (Matías Schudeck).
Por otra parte, Bastián (Alonso Quintero) está decidido a matar a Luis Emilio. No obstante, Jessica (Ignacia Sepúlveda) logra detenerlo con una contundente declaración.Ve el capítulo en