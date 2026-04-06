Clemente y Diana son arrinconados por Félix al querer ayudar a Vanessa en EJDO: "Debieron haberle hecho caso"

06 abr. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 267 de El Jardín de Olivia, Félix (Matías Schudeck) tiene retenida a Vanessa (Begoña Basauri) y reciben unas inesperadas visitas.

Y es que la periodista había atacado al matón con la intención de escapar de Félix, pero no lo logró. Por lo tanto, este se encuentra muy enojado y, una vez que suena la puerta, del otro lado se puede escuchar a Clemente (Pipo Gormaz) y Diana (Nicole Espinoza) preocupados por Vanessa.

En ese instante, Félix se esconde detrás de la puerta y obliga a Vanessa a despistarlos para que no entren. Sin embargo, esto no resulta.

El Jardín de Olivia

Félix los retiene

Clemente y Diana recalcan a Vanessa que Omar (César Sepúlveda) puede estar en peligro, por lo que necesitan saber dónde está.

Vanessa insiste en que no pueden entrar y se gira, momento en el que Diana ve sangre en su brazo, por lo que Clemente y Diana ingresan al departamento para ver qué está pasando.

Es en ese instante en el que Félix aparece, empuñando el arma y diciendo: "Debieron haberle hecho caso a la flaca, debieron haberse ido el parcito".