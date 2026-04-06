"No hay otra manera": Omar cae en insólita trampa de Luis Emilio y sentencia lo que parece su final en EJDO

06 abr. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 267 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) está secuestrado por Luis Emilio (Alejandro Trejo) y Burgos (Juan Carlos Cáceres) en un galpón olvidado.

Durante una previa conversación, Luis Emilio pide a Burgos que los deje solos y le pasa un arma. Enseguida, el empresario entra y conversa con Omar, repasando la extensa historia de más de 20 años que tuvieron juntos.

Es así como se "olvida" la pistola y la deja sobre la mesa, instante en el que Omar la toma y apunta contra él.

El Jardín de Olivia / MEGA

La trampa de Luis Emilio

"20 años soportando su mier..., 20 años tapando su mier..., tapando sus coimas, tapando sus crímenes, tapando sus abusos, viejo de mier..., viejo cerdo, 20 años", dice Omar, mientras apunta a Luis Emilio y jala del gatillo.

Sin embargo, lo que no esperaba el ejecutivo era que la pistola no tenía balas, dándose cuenta en el instante de que esto era una trampa y prueba de Luis Emilio.

"Tenía fe, tenía confianza en que podríamos salir de otra manera de esta situación, pero no, lamentablemente no... Lamentablemente, no. No hay otra manera, este es el último trago que vamos a compartir juntos, por el fin de una era, una gran amistad y por una vida, salud", cierra Luis Emilio, poniendo una sentencia sobre Omar.