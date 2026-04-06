"No puedo soportarlo": Las dolorosas palabras de Jessica antes de alejarse definitivamente de Bastián en EJDO
En el capítulo 267 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) está decidido a atacar a Luis Emilio (Alejandro Trejo) y acabar con su vida.
Esta decisión impulsiva de Bastián es detenida por Jessica (Ignacia Sepúlveda), quien no quiere que el menor de los Walker se vea involucrado en un crimen de este tamaño.
Además, explica a Bastián que si ella le contó que Luis Emilio abusó de ella es porque lo quiere y confía en que él puede sobrellevar esto, no para que esté tomando acciones que pueden dañar su propio futuro o a su familia.
Jessica detiene a Bastián
"No quería pasarte a llevar de ninguna forma... pero es que me da tanta rabia, me da tanta impotencia, Jessica, ¿por qué no estuve ahí para protegerte, para cuidar? ¿Por qué te dejé sola?", expresa Bastián.
Ante esto, Jessica comenta que él no tenía cómo saber lo que iba a pasar, además de mencionar que esta es la primera y la última vez que hablará sobre lo que ocurrió, ya que no lo quiere recordar más.
Bastián sigue buscando una forma de ayudar a Jessica y le asegura que si necesita hablar de cualquier cosa, lo que sea, él estará ahí para ella.
Esto causa la emoción de Jessica, quien dice: "Eres un lindo, eres el hombre más bueno que yo he conocido en mi vida, por eso te quiero tanto, por eso te amo", pero agrega que de todas formas no pueden estar juntos, ya que sigue volviendo a su memoria todo lo que pasó y no lo puede olvidar, algo que es muy injusto, pero no lo puede evitar.
"No puedo estar cerca tuyo, aunque no tengas la culpa de nada. Eres su hijo y cada vez que te mire me voy a acordar de él y no puedo soportarlo. Necesito olvidarme y seguir", dice Jessica antes de irse.