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"Es momento que dejemos de engañarnos": Nacha decidirá el futuro de su matrimonio en el capítulo 269 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 269 de El Jardín de Olivia, Nacha (Cota Castelblanco) tuvo la confirmación definitiva de que su matrimonio no tiene vuelta, al ver a Joaquín (Francisco Dañobeitia) en la cama con otra mujer. 

Descubrir este secreto de su marido, sumado a los sentimientos que todavía tiene por Karina (Jacinta Rodríguez) la harán tomar una radical decisión. 

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¿Qué pasará con Ignacia y Joaquín?

"Es momento que dejemos de engañarnos", le mencionará a su esposo mientras comparten con su pequeña hija. 

Ignacia-Cota-Castelblanco
El Jardín de Olivia / Mega
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Él leerá sus verdaderas intenciones y le asegurará que están hechos el uno para el otro: "No, Nacha, ¿cómo dices eso tú? Tú eres el amor de mi vida". 

Ella lo interrumpirá. "No, Joaco. Yo no te hago feliz y, honestamente, tú a mí tampoco. Yo creo que lo mejor es que nos separemos". 

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