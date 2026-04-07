"Es momento que dejemos de engañarnos": Nacha decidirá el futuro de su matrimonio en el capítulo 269 de EJDO

07 abr. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 269 de El Jardín de Olivia, Nacha (Cota Castelblanco) tuvo la confirmación definitiva de que su matrimonio no tiene vuelta, al ver a Joaquín (Francisco Dañobeitia) en la cama con otra mujer.

Descubrir este secreto de su marido, sumado a los sentimientos que todavía tiene por Karina (Jacinta Rodríguez) la harán tomar una radical decisión.

¿Qué pasará con Ignacia y Joaquín?

"Es momento que dejemos de engañarnos", le mencionará a su esposo mientras comparten con su pequeña hija.

El Jardín de Olivia / Mega

Él leerá sus verdaderas intenciones y le asegurará que están hechos el uno para el otro: "No, Nacha, ¿cómo dices eso tú? Tú eres el amor de mi vida".

Ella lo interrumpirá. "No, Joaco. Yo no te hago feliz y, honestamente, tú a mí tampoco. Yo creo que lo mejor es que nos separemos".