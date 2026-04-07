"Es momento que dejemos de engañarnos": Nacha decidirá el futuro de su matrimonio en el capítulo 269 de EJDO
En el avance del capítulo 269 de El Jardín de Olivia, Nacha (Cota Castelblanco) tuvo la confirmación definitiva de que su matrimonio no tiene vuelta, al ver a Joaquín (Francisco Dañobeitia) en la cama con otra mujer.
Descubrir este secreto de su marido, sumado a los sentimientos que todavía tiene por Karina (Jacinta Rodríguez) la harán tomar una radical decisión.
¿Qué pasará con Ignacia y Joaquín?
"Es momento que dejemos de engañarnos", le mencionará a su esposo mientras comparten con su pequeña hija.Ir a la siguiente nota
Él leerá sus verdaderas intenciones y le asegurará que están hechos el uno para el otro: "No, Nacha, ¿cómo dices eso tú? Tú eres el amor de mi vida".
Ella lo interrumpirá. "No, Joaco. Yo no te hago feliz y, honestamente, tú a mí tampoco. Yo creo que lo mejor es que nos separemos".Ve el capítulo en