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Aguas de Oro - Capítulo 130: El nuevo encuentro entre Karla y Carlos

  • Por Mega

En el capítulo 130 de Aguas de Oro, Igor (Osvaldo Silva) se muestra visiblemente nervioso ante los cuestionamientos de Miguel (Nicolás Oyarzún), quien asegura haber visto a otra persona al interior de su hogar.

Por otro lado, Franklin (Francisco Ossa) decide dar un paso más en su relación y le propone a Mariana (Paola Volpato) irse a vivir juntos.

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La situación se ve abruptamente interrumpida por la llegada de Miguel, quien irrumpe sin previo aviso asegurando que Igor está ocultando un secreto.

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El nuevo encuentro entre Karla y Carlos

Además, Carlos (Álvaro Rudolphy), con la ayuda de Remigio (Claudio Arredondo), se infiltra en el municipio en horas de la noche.

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En el lugar, el exalcalde concreta su esperado reencuentro con Karla (Carolina Arregui), quien queda completamente desconcertada al verlo.

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