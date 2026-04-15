Aguas de Oro - Capítulo 130: El nuevo encuentro entre Karla y Carlos

15 abr. 2026 - 22:31 hrs.

En el capítulo 130 de Aguas de Oro, Igor (Osvaldo Silva) se muestra visiblemente nervioso ante los cuestionamientos de Miguel (Nicolás Oyarzún), quien asegura haber visto a otra persona al interior de su hogar.

Por otro lado, Franklin (Francisco Ossa) decide dar un paso más en su relación y le propone a Mariana (Paola Volpato) irse a vivir juntos.

La situación se ve abruptamente interrumpida por la llegada de Miguel, quien irrumpe sin previo aviso asegurando que Igor está ocultando un secreto.

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El nuevo encuentro entre Karla y Carlos

Además, Carlos (Álvaro Rudolphy), con la ayuda de Remigio (Claudio Arredondo), se infiltra en el municipio en horas de la noche.

En el lugar, el exalcalde concreta su esperado reencuentro con Karla (Carolina Arregui), quien queda completamente desconcertada al verlo.

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